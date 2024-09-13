Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:54, 13 сентября 2024Экономика

Депутат ответил на вопрос о начале торгов криптовалютой в России

В Госдуме заявили, что вопросы торгов криптовалютой в РФ отрегулируют к ноябрю

Фото: Kanchanara / Unsplash

Вопросы торгов криптовалютой в России отрегулируют к ноябрю, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отвечая на вопрос «Парламентской газеты». По его словам, Центробанк и Минфин готовят подзаконные документы, которые позволят определить круг лиц и организаций, участвующих в этом процессе.

Как объяснил депутат, в этот список войдут прежде всего банки, которые уже активно занимаются этим вопросом, причем поначалу нужно ограничить их перечень, чтобы понять, как лучше регулировать такой рынок, «прощупав механизм» его работы. «Потом число участников будет расширяться, как и число специальных площадок, через которые такие торги будут осуществлять», — уточнил политик.

Согласно решению властей о проведении в России экспериментальных биржевых торгов криптовалютой под контролем Центробанка, с 1 сентября регулятор может утвердить программу экспериментального правового режима для таких торгов, отразив в документах порядок допуска цифровых валют к торгам и требования к организаторам торговли.

Ранее представители СПБ Биржи заявили, что площадка планирует активно участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой в России. Как отмечал Аксаков, поскольку соответствующего запрета больше нет, не исключено, что в будущем в России появятся криптобиржи.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Пехота и бронетехника ВСУ атаковали еще один участок российской границы

      Появились подробности о бое со сдерживающим десять часов натиск ВСУ российским офицером

      Россиянам предрекли проблемы с оплатой в Турции из-за нового проекта властей

      Неизвестный счастливчик выиграл 73 миллиарда рублей в лотерею

      Стало известно о прохождении подготовки украинских бойцов в Великобритании

      Обвиняемого в подготовке подрыва железнодорожного моста в Севастополе арестовали

      В российском регионе школьники жестоко избили сверстника из-за мата и попали на видео

      В Раде мобилизацию назвали охотой на украинцев

      Во Франции поддержали пославшего Блинкена польского евродепутата

      Российский полицейский взял миллион рублей за возбуждение уголовного дела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше