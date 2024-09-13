Депутат ответил на вопрос о начале торгов криптовалютой в России

В Госдуме заявили, что вопросы торгов криптовалютой в РФ отрегулируют к ноябрю

Вопросы торгов криптовалютой в России отрегулируют к ноябрю, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отвечая на вопрос «Парламентской газеты». По его словам, Центробанк и Минфин готовят подзаконные документы, которые позволят определить круг лиц и организаций, участвующих в этом процессе.

Как объяснил депутат, в этот список войдут прежде всего банки, которые уже активно занимаются этим вопросом, причем поначалу нужно ограничить их перечень, чтобы понять, как лучше регулировать такой рынок, «прощупав механизм» его работы. «Потом число участников будет расширяться, как и число специальных площадок, через которые такие торги будут осуществлять», — уточнил политик.

Согласно решению властей о проведении в России экспериментальных биржевых торгов криптовалютой под контролем Центробанка, с 1 сентября регулятор может утвердить программу экспериментального правового режима для таких торгов, отразив в документах порядок допуска цифровых валют к торгам и требования к организаторам торговли.

Ранее представители СПБ Биржи заявили, что площадка планирует активно участвовать в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой в России. Как отмечал Аксаков, поскольку соответствующего запрета больше нет, не исключено, что в будущем в России появятся криптобиржи.