Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 31 июля 2024Экономика

В эксперименте по торгам криптовалютой в России задействуют биржу

СПБ Биржу задействуют в эксперименте по торгам криптовалютой в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

СПБ Биржу задействуют в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу торговой площадки сообщает «Интерфакс».

Представители СПБ Биржи заявили, что компания планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой. Контроль над этим процессом будет вести Центробанк.

Законопроект о легализации добычи криптовалюты внесли в Госдуму еще в ноябре 2022 года. К апрелю 2024-го его доработали, а приняли в первом чтении только в июле. Согласно новой версии документа, легально заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также граждане, которые не выходят за лимиты энергопотребления.

Правила для экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций установит Банк России. С 1 сентября он сможет утвердить программу ЭПР, где должны отразить порядок допуска цифровых валют к торгам и требования к организаторам торговли, которые смогут рассчитываться ими.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в будущем в России могут появиться криптобиржи. Соответствующего запрета больше нет, а значит, в будущем в России могут создать такие инфраструктурные объекты. По его словам, рынок очень «подвижный» и Банку России следовало бы дать больше полномочий в этом вопросе, добавил парламентарий.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Условия ипотеки для айтишников поменяли. Кто теперь не сможет взять кредит по низкой ставке?

      Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом конфликта на Украине

      Замедлению российской экономики нашли объяснение

      В России испытают краску для маскировки в ИК-диапазоне

      В США признали нехватку денег для Украины

      Совбез ООН проведет заседание из-за смерти главы ХАМАС

      Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries на фоне увольнений. Что еще он сказал о жене и совместном бизнесе?

      В Германии захотели сократить пособия по безработице для мигрантов

      Звезда Comedy Woman рассказала о неизлечимом заболевании

      Доктор объяснил причины распада личности у алкоголиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше