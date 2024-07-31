В эксперименте по торгам криптовалютой в России задействуют биржу

СПБ Биржу задействуют в эксперименте по торгам криптовалютой в России

СПБ Биржу задействуют в эксперименте по проведению биржевых торгов криптовалютой в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу торговой площадки сообщает «Интерфакс».

Представители СПБ Биржи заявили, что компания планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой. Контроль над этим процессом будет вести Центробанк.

Законопроект о легализации добычи криптовалюты внесли в Госдуму еще в ноябре 2022 года. К апрелю 2024-го его доработали, а приняли в первом чтении только в июле. Согласно новой версии документа, легально заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также граждане, которые не выходят за лимиты энергопотребления.

Правила для экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций установит Банк России. С 1 сентября он сможет утвердить программу ЭПР, где должны отразить порядок допуска цифровых валют к торгам и требования к организаторам торговли, которые смогут рассчитываться ими.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в будущем в России могут появиться криптобиржи. Соответствующего запрета больше нет, а значит, в будущем в России могут создать такие инфраструктурные объекты. По его словам, рынок очень «подвижный» и Банку России следовало бы дать больше полномочий в этом вопросе, добавил парламентарий.