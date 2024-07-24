Госдума приняла решение по майнингу криптовалют

Законопроект о регулировании майнинга принят Госдумой в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о регулировании майнинга. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Инициаторами этого документа стали несколько депутатов во главе с председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект о легализации добычи криптовалюты вносили в Госдуму еще в ноябре 2022 года. Потом его доработали и внесли повторно уже в апреле 2024 года. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в конце 2023 года заявила, что не возражает против использования криптовалюты и майнинга, в том числе в качестве эксперимента по трансграничным расчетам.

Новая версия законопроекта гласит, что заниматься майнингом легально смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которых внесут в соответствующий реестр. Однако, если граждане не выходят за установленные правительством лимиты энергопотребления, то майнить можно будет и без включения в такой перечень.