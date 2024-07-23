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08:53, 23 июля 2024Экономика

Стало известно о возможности скорого принятия закона о майнинге в России

«Ведомости»: Госдума может принять закон о майнинге уже на этой неделе

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Законопроект, регулирующий добычу криптовалют в России, Госдума рассмотрит на заседании во вторник, 23 июля, рассказал «Ведомостям» один из его авторов Антон Горелкин. При этом пакет поправок ко второму чтению уже практически сформирован и депутат рассчитывает на скорое (до окончания весенней сессии) принятие документа. Как стало известно изданию, оно может произойти до конца текущей недели.

Законопроект о легализации майнинга криптовалют был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года. В рамках этого же пакета было поручено проработать разрешение использовать такие платежные средства экспортерам, испытывающим проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам. В конце прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает использование криптовалюты и майнинга в том числе в качестве эксперимента по трансграничным расчетам.

Согласно новой версии документа, заниматься майнингом легально смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр. В то же время гражданам, не превышающим установленные кабмином лимиты энергопотребления, разрешат майнить цифровую валюту и без включения в указанный перечень.

В июле комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил новую версию документа и рекомендовал рассмотреть ее в первом чтении, а президент России Владимир Путин поручил законодательно урегулировать майнинг, проработав решения по тарифам и налогам. По его словам, существуют риски из-за высокого потребления электроэнергии в ходе добычи криптовалют.

Как отмечает заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко, отсутствием регулирования пользовались недобросовестные участники (серые майнеры), что привело к энергодефициту в некоторых частях ряда регионов страны. Ранее в Ассоциации промышленного майнинга (АПМ) раскритиковали предоставление правительству права запрещать майнинг на отдельных территориях России, предусмотренное законопроектом.

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      Дмитрий Воронин
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