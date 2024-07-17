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08:31, 17 июля 2024Экономика

Добытчики криптовалюты попросили власти России не губить отрасль

Майнеры криптовалют раскритиковали запрет на добычу в энергодефицитных регионах

Добытчики криптовалюты раскритиковали запрет на добычу в энергодефицитных регионах и попросили власти не губить отрасль. Об этом со ссылкой на обращение Ассоциации промышленного майнинга (АПМ) к главе правительства Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину сообщает газета «Известия».

Майнеры просят исключить «губительные положения» из законопроекта о регулировании отрасли, который предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. По мнению директора департамента финполитики министерства Алексея Яковлева, документ могут принять в августе 2924 года.

В АМП считают, что предоставление правительству права запрещать майнинг на отдельных территориях России несет риски «нарушения баланса частного и публичного интереса». Также документ не регулирует допуск иностранных лиц к добыче криптовалют на территории страны, а сейчас значительный объем майнинговых мощностей в России принадлежит инвесторам из Китая или стран Персидского залива. Отсутствие возможности иностранцам войти на отечественный рынок не дает использовать криптовалюту для внешнеэкономической деятельности и нивелировать действие санкций, отмечают авторы обращения.

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В Минэнерго допускают частичное или полное ограничение возможности майнеров потреблять электроэнергию в энергодефицитных регионах. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, из-за того, что майнеры перегружают сети, случаются отключения света в домах. Как отметил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов, 40 процентов рынка сейчас занимают «серые» майнеры, которые потребляют электроэнергию скрытно, пользуясь низкими тарифами для населения, что приводит к авариям из-за повышенной нагрузки на сеть и дефициту электроэнергии. Более логичный шаг — создать условия для вывода «серых» криптоферм в легальное поле, пояснил он.

В марте правительство предлагало в пять-десять раз поднять тарифы для майнеров криптовалют на территориях с энергодефицитом. Эта мера должна была побудить майнеров переехать в регионы с избытком энергомощностей. Однако эксперты отрасли заявили, что это «уничтожит легальный сегмент российской отрасли промышленного майнинга» и заставит игроков уйти в серую зону. Владельцы майнинг-центров могут переезжать в другие регионы, накопив долги, предупредили энергетики.

Тем временем к поиску серых майнеров, скрывающих свои криптофермы в подсобках и на заброшенных заводах, подключилась Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Кустарный майнинг криптовалют, который часто ведется на домашних компьютерах, обычных видеокартах или процессорах потребляет массу электроэнергии, что может привести к значительным потерям для предприятий.

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