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09:42, 26 июня 2024Экономика

Идею поднять тарифы для майнеров криптовалют раскритиковали

«Ъ»: энергетики раскритиковали идею Минэнерго поднять тарифы для майнинг-центров

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Электросетевые компании раскритиковали идею Минэнерго кратно увеличить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров. Об этом со ссылкой на протокол совещания рабочей группы по энергетике ведомства сообщает «Коммерсантъ».

В марте правительство предлагало в пять-десять раз поднять тарифы для майнеров криптовалют на территориях с энергодефицитом — например, на юге Иркутской области. Эта мера должна была побудить майнеров переехать в регионы с избытком энергомощностей.

Однако эксперты отрасли заявили, что предложения «направлены на уничтожение легального сегмента российской отрасли промышленного майнинга». Инициатива не решит проблему энергодефицита, а заставит игроков уйти в серую зону, и под действие инициативы могут «ошибочно попасть объекты с ровным графиком потребления энергии, включая центры обработки данных телекоммуникационных компаний». Также владельцы майнинг-центров могут обратиться в суды для оспаривания инициатив Минэнерго или перестанут платить за энергию и будут переезжать в другие регионы, накопив долги, предупредили энергетики.

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По словам директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова, инициатива «дискриминирует отрасль промышленного майнинга и нарушает законы об электроэнергетике и защите конкуренции. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим полагает, что предлагаемая «тарифная дискриминация» в отношении легальных майнеров не помешает принять изменения, если за это выступят в правительстве.

Ранее к поиску серых майнеров, скрывающих свои криптофермы в подсобках и на заброшенных заводах, подключилась Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Кустарный майнинг криптовалют, который часто ведется на домашних компьютерах, обычных видеокартах или процессорах потребляет массу электроэнергии, что может привести к значительным потерям для предприятий. Сам майнинг не является незаконным, однако создателям ферм предусмотрена ответственность за сокрытие дохода или легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

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