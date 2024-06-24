К поиску серых майнеров в России подключилась налоговая

«Известия»: серые майнеры в России работают в подсобках и заброшенных заводах

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подключилась к поиску серых майнеров, скрывающих свои криптофермы в подсобках и заброшенных заводах. О том, как работают серые майнеры, и как они воруют электроэнергию и газ, сообщает газета «Известия».

В июне в Московской области нашли две нелегальные майнинговые фермы — в деревнях Поздняково и Кулаково они были подключены к электросети и газопроводу. Также была найдена ферма в одном из помещений Каширской ГРЭС.

Кустарный майнинг криптовалют, который обычно ведется на домашних компьютерах, обычных видеокартах или процессорах, часто менее эффективен и прибылен, однако привлекает своими доступностью и простотой. Тем не менее он потребляет массу электроэнергии, поэтому организаторы часто подключают фермы к электросетям предприятий, что может привести к значительным потерям для предприятий, заявил руководитель отдела информационной безопасности компании «Первый Бит» Андрей Макаркин.

«За самовольное подключение к электросетям либо использование электроэнергии грозит ответственность в виде штрафа: для граждан — в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей», — добавил юрист, советник по правовым вопросам консалтинговой группы vvCube Михаил Ткаченко. При этом иногда владельцев таких ферм могут привлечь и к уголовной ответственности.

Сам по себе майнинг не является незаконным, однако создателям ферм предусмотрена ответственность за сокрытие дохода или легализацию денежных средств, полученных преступным путем. По словам основателя и управляющего партнера ООО «Ковалев и партнеры» Владимира Ковалева, за последние полгода и налоговые органы усилили практику выявления подобных схем в крупных организациях.

«При обнаружении нестандартного роста расходов на электроэнергию начинается расследование, в ходе которого обычно устанавливается, что предприниматель имеет майнинговые установки и начал отражать в бухгалтерском учете оплату коммунальных услуг как расходы. Например, если в организации размещены майнинговые установки, это приводит к увеличению расходов на электроэнергию. Энергопотребление майнинговых установок, функционирующих без перерыва, можно сравнить с электрическими затратами малого предприятия. Соответственно, на суммы расходов уменьшают заявленный от иной деятельности доход, подлежащий налогообложению», — пояснил он.

Власти России задумались о вариантах налогообложения майнеров. Первый вариант нового сбора, который предлагают Минфину некоторые ведомства, это акциз на электричество, используемое для добычи криптовалюты. В этом случае майнеров заставят платить, исходя из объемов потраченной электроэнергии из расчета один киловатт-час, умноженный на определенную ставку. Второй вариант — налог на прибыль до 25 процентов, который будет оплачиваться по итогам года.