Добывающих криптовалюту в России задумали обложить новым сбором

Минфину России предложили обложить майнеров акцизом на электроэнергию

Власти России задумались о том, какой из двух вариантов налогообложения майнеров им выбрать. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента финансовой политики министерства финансов РФ Османа Кабалоева.

Первый вариант нового сбора, который предлагают Минфину некоторые ведомства, это акциз на электричество, используемое для добычи криптовалюты. В этом случае майнеров заставят платить, исходя из объемов потраченной электроэнергии из расчета один киловатт-час, умноженный на определенную ставку.

Авторы второго варианта хотят обложить майнеров налогом на полученную прибыль, который будет оплачиваться по итогам года. Учитываться будет вся криптовалюта, поступившая на кошелек. В 2024 году ставка налога составит 20 процентов, а в 2025 году ее хотят поднять до 25 процентов.

Однако представители рынка криптовалют раскритиковали идею акциза на электроэнергию. По их словам, такой режим не выгоден ни государству, ни самим майнерам, так как получается, что налоговая нагрузка не зависит от полученной прибыли. А если наступит «криптозима» — период низкой стоимости «монеты», который затягивается на несколько лет, то майнеры и вовсе рискуют обанкротиться.

Законопроект, который предполагает легализацию майнинга и декларирование доходов от этой деятельности, поступил в Госдуму еще в 2022 году, однако он все еще не прошел первое чтение. В Минфине надеются, что законодательство о регулировании цифровых валют будет принято еще до августа 2024 года.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что и его ведомство, и Центробанк выступают против хождения криптовалют внутри страны из-за их неподконтрольности регулятору. Однако есть мысль использовать их во внешних расчетах. Министр считает, что уже пора договориться о том, что можно делать, а что нельзя, так как вопрос стоит уже не первый год.

Также добычу криптовалют в России могут признать экономической деятельностью и установить для занимающихся ей предприятий промышленный код ОКВЭД. По словам первого зампредседателя главы комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева, очень важно принять законы о майнинге, так как отрасль уже давно функционирует в неформализованном виде, а ее участники не платят налоги.

В конце апреля выяснилось, что в Госдуму внесут новую версию законопроекта о майнинге, легально заниматься которым смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр. Кроме того, гражданам, не превышающим установленные властями пределы энергопотребления, разрешат майнить и без занесения в данный перечень.