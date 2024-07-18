Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно урегулировать майнинг криптовалют, проработав решения по тарифам и налогам. Об этом он рассказал на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.
«Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения», — заявил глава государства.
По его словам, существуют риски из-за высокого потребления электроэнергии в ходе добычи криптовалют. Он подчеркнул, что в связи с этим имеется необходимость приять ряд решений, включая системные, на уровне федерального закона.
Ранее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал, что в России зафиксирован рост подозрительных операций в криптовалюте.