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01:16, 18 июля 2024Экономика

Путин поручил законодательно урегулировать майнинг криптовалют

Путин заявил, что нужно законодательно урегулировать майнинг криптовалют

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно урегулировать майнинг криптовалют, проработав решения по тарифам и налогам. Об этом он рассказал на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

«Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения», — заявил глава государства.

По его словам, существуют риски из-за высокого потребления электроэнергии в ходе добычи криптовалют. Он подчеркнул, что в связи с этим имеется необходимость приять ряд решений, включая системные, на уровне федерального закона.

Ранее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал, что в России зафиксирован рост подозрительных операций в криптовалюте.

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      Марина Совина
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