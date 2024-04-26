В России зафиксировали рост подозрительных операций в криптовалюте

Росфинмониторинг сообщил о росте подозрительных операций в криптовалюте

В России зафиксирован рост подозрительных операций в криптовалюте. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, его слова приводит РИА Новости.

В ходе международного форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» он отметил, что такая тенденция прослеживается на фоне увеличения общего объема операций «квартал от квартала, год от года». Негляд также подчеркнул высокий риск использования криптовалюты в преступных целях, в первую очередь — для наркорасчетов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может использовать криптовалюту во внешних расчетах в виде эксперимента. При этом она отметила, что в ЦБ по-прежнему придерживаются мнения о том, что в РФ криптовалюта использоваться не должна.

