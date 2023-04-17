В Центробанке допустили использование криптовалюты во внешних расчетах

Председатель ЦБ РФ Набиуллина допустила использование криптовалюты во внешних расчетах

Центробанк может использовать криптовалюту во внешних расчетах в виде эксперимента. Такой вариант допустила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

Выступая на встрече с фракцией «Новые люди» в Государственной Думе, председатель Центробанка отметила, что в ЦБ по-прежнему придерживаются мнения о том, что в России криптовалюта использоваться не должна.

«Для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима», — заявила она.

Ранее в Госдуме назвали срок рассмотрения закона о добыче криптовалюты.