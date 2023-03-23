В Госдуме назвали срок рассмотрения закона о добыче криптовалюты

Анатолий Аксаков: закон о майнинге криптовалюты в России рассмотрят в апреле

Законопроект о майнинге криптовалюты может быть рассмотрен уже в апреле. Такой срок назвал глава комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков на «Российском форуме финансового рынка: структурная трансформация», сообщает РИА Новости.

Рассмотрение внесенного в Госдуму в ноябре 2022 года документа затормозилось, так как не была определена ответственность за незаконную работу с криптовалютой. Аксаков уточнил, что теперь меры наказания, в том числе и уголовного, практически готовы.

«Но в принципе подход такой, что криптовалюта — с ней можно работать, но не на внутреннем рынке. Пожалуйста, приобретайте», — добавил он.

Депутат допустил, что Дума определится, как цифровые валюты смогут учитываться в российских информационных системах. Аксаков отметил, что подход к работе с ними при этом останется прежним — добывать криптовалюту разрешено, но для оплаты товаров и услуг на внутреннем рынке России ее использовать нельзя.

Ранее в Министерстве финансов России поддержали взимание налога с майнинга и подчеркнули, что Налоговый кодекс обладает необходимыми положениями для его введения. Аксаков тогда упомянул, что возможно установление аналога единого налога на вмененный доход, ставка которого может варьироваться от 7,5 до 15 процентов, или налога на прибыль в размере 20 процентов. Он подчеркнул, что в сфере добычи криптовалют заняты тысячи россиян, желающих легализовать свою деятельность.