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03:44, 25 января 2023Экономика

В России поддержали налог на майнинг криптовалют

«Известия»: Минфин России поддержал взимание налога с майнинга криптовалют

Фото: Unsplash

Министерство финансов России посчитало справедливым взимать налог с прибыли, полученной в результате майнинга криптовалют. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минфине поддержали взимание налога с майнинга криптовлют и подчеркнули, что Налоговый кодекс обладает необходимыми положениями для введения этой меры. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что в этом случае установят аналог единого налога на вмененный доход, ставка которого варьируется от 7,5 до 15 процентов. Он также допустил введение налога на прибыль размеров в 20 процентов.

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Аксаков подчеркнул, что в сфере добычи криптовалют заняты тысячи или десятки тысяч россиян, желающих легализовать свою деятельность. На данный момент уже известны случаи, когда компании и физические лица начали добровольно платить налоги на операции криптовалютами.

Вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по коммерческим проектам Максим Зеленевский добавил, что сейчас в стране нет законодательства для регулирования майнинга, что создает трудности. По его словам, в этой сфере налоги платят только «майнинговые отели», которые оказывают услуги комплексного размещения оборудования для майнинга, как дата-центры, и платят налог на прибыль 20 процентов.

Большинство компаний в этой отрасли работают по этой схеме, уточнил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. По его мнению, доход от майнинга следует считать по итогам продажи криптовалюты и отнимать из этой суммы расходы на электроэнергию, амортизацию и другие факторы.

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Марина Совина
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