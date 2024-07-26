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20:32, 26 июля 2024Экономика

В России одобрили экспериментальные торги криптовалютой

Госдума одобрила экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем ЦБ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России одобрили экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем Центробанка. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект, рассмотренный комитетом Госдумы по финансовому рынку, сообщает «Интерфакс».

Правила для экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций будет устанавливать банк России. В прошлом чтении регулятор предлагали наделить полномочиями по проведению эксперимента по расчетам в цифровых валютах в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), теперь их предложили расширить.

С 1 сентября ЦБ сможет утвердить программу ЭПР для организованных торгов цифровой валютой на территории России. В соответствующих документах должны отразить порядок допуска цифровых валют к торгам и требования к организаторам торговли, которые смогут рассчитываться ей. Также регулятор должен определить случаи, когда торги сможет проводить торговая система.

Законопроект о легализации добычи криптовалюты внесли в Госдуму еще в ноябре 2022 года. К апрелю 2024 года его доработали, а приняли в первом чтении только в июле. Новая версия гласит, что легально заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также граждане, которые не выходят за лимиты энергопотребления.

Ко второму чтению из законопроекта о регулировании майнинга уберут запрет оборота криптовалют. При этом сохранится запрет на рекламу цифровых валют, а выявлять черных майнеров станут правоохранительные и контролирующие органы на основании данных о превышении лимитов потребления электроэнергии.

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