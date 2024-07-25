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16:26, 25 июля 2024Экономика

Из закона о майнинге уберут запрет оборота криптовалют

Горелкин: из закона о майнинге уберут запрет обращения криптовалют

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Из законопроекта о регулировании майнинга при подготовке ко второму чтению уберут запрет оборота криптовалют в России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, что поправки к закону обсудил комитет ГД по финансовому рынку. «Нам удалось отменить норму о запрете организации обращения криптовалют, которая в текущей редакции вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли», — заявил депутат. При этом сохранится запрет на рекламу цифровых валют, однако эту норму внесут в поправки закона «О рекламе».

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Также по итогам обсуждения было принято решение убрать из проекта полный запрет «бытового майнинга» для физических лиц. По мнению Горелкина, выявлять черных майнеров способны правоохранительные и контролирующие органы на основании данных о превышении лимитов потребления электроэнергии, если им будут предоставлены соответствующие инструменты.

Законодательно урегулировать майнинг, проработав решения по тарифам и налогам, поручил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин. По его словам, существуют риски из-за высокого потребления электроэнергии в ходе добычи криптовалют. Он подчеркнул, что в связи с этим имеется необходимость приять ряд решений, включая системные, на уровне федерального закона.

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