Депутат высказался о появлении криптобирж в России

Аксаков: в России могут создать инфраструктуру для торговли криптовалютой

Не исключено, что в будущем в России появятся криптобиржи. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его цитирует ТАСС.

Депутат напомнил, что соответствующего запрета больше нет, а значит, в будущем в России могут создать такие инфраструктурные объекты. Парламентарий призвал не ограничиваться той инфраструктурой, которая уже есть. По его словам, рынок очень «подвижный» и Банку России следовало бы дать больше полномочий в этом вопросе.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, легализующий в России добычу криптовалюты. Заниматься майнингом легально смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которых внесут в особый реестр. Более того, если человек не выходит за установленные в РФ лимиты энергопотребления, ему разрешат добывать цифровую валюту, не будучи включенным в тот перечень.

А 26 июля стало известно, что в России одобрили экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем регулятора.