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16:23, 30 июля 2024Экономика

Госдума одобрила легализацию майнинга в России

Госдума приняла законопроект о легализации майнинга в России

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно одобренному документу, заниматься майнингом легально смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр. В то же время гражданам, не превышающим установленные кабмином лимиты энергопотребления, разрешат майнить цифровую валюту и без включения в указанный перечень.

Законопроект о легализации майнинга криптовалют был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года. В рамках этого же пакета было поручено проработать разрешение использовать такие платежные средства экспортерам, испытывающим проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам.

В Центробанке поддержали использование криптовалюты и майнинга в том числе в качестве эксперимента по трансграничным расчетам. В середине июля президент России Владимир Путин поручил законодательно урегулировать майнинг, проработав решения по тарифам и налогам. По его словам, существуют риски из-за высокого потребления электроэнергии в ходе добычи криптовалют.

На прошлой неделе документ прошел в Госдуме первое чтение. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом большинство норм о майнинге начнет действовать с 1 ноября 2024 года.

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