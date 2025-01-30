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21:02, 30 января 2025Экономика

В России ужесточили требования к активам квалифицированных инвесторов

ЦБ РФ удвоил требования к активам получающих статус квалифицированного инвестора
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Банк России, как и планировалось, повысил на 100 процентов имущественный критерий для присвоения статуса квалифицированного инвестора. Размер активов, которыми нужно владеть для этого, составляет теперь 12 миллионов рублей. С 1 января 2026 года показатель снова удвоится, достигнув 24 миллионов рублей. О том, что Минюст РФ зарегистрировал соответствующее указание регулятора, сообщается на сайте ЦБ.

Проект этой нормы Центробанк опубликовал около года назад. Необходимость изменений объясняли тогда намерением добиться соответствия с накопленной инфляцией размера имущественных требований к инвесторам-квалам, не менявшегося с 2015 года, а также стремлением не допускать «формального признания физических лиц квалифицированными инвесторами».

«Мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков», — уточнили сегодня в Банке России, подчеркнув, что предпринимаемые регулятором шаги должны привести к расширению возможностей получения статуса инвесторами, принимающими осознанные решения.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года иностранные ценные бумаги, за исключением бумаг из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются только в инфраструктуре стран ЕАЭС, будут доступны в России только «квалам». Продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран ЦБ запретил еще в октябре 2022-го.

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