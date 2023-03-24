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11:22, 24 марта 2023Экономика

ЦБ продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран

ЦБ продлил запрет на продажу иностранных акций неквалифицированным инвесторам на полгода

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Банк России продлевает ограничение продажи ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам еще на полгода. Запрет будет действовать до 1 октября 2023 года — до вступления в силу постоянного запрета на подобные операции, сообщает регулятор.

При этом неквалифицированные инвесторы по-прежнему не ограничены в приобретении ценных бумаг дружественных стран. Речь идет о сделках с бумагами, которые не учитываются через инфраструктуру иностранных государств, которые Россия считает недружественными. Кроме того, инвесторам с недостаточным опытом на рынке доступны ценные бумаги, эмитенты которых ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

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В то же время ограничения не касаются квалифицированных инвесторов — инвесторов с особым статусом участника рынка, имеющим соответствующие знания, опыт и финансовые возможности для торговли ценными бумагами. Центробанк подчеркивает, что инвесторам этой категории доступны иностранные ценные бумаги любых эмитентов, как дружественных, так и недружественных. В список также входят ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств, а также поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

Запрет в отношении неквалифицированных инвесторов вступил в силу 1 октября 2022 года. Изначально ЦБ установил, что брокеры не имеют права исполнять поручения таких клиентов на совершение сделок с ценными бумагами «недружественных» эмитентов при условии, что в результате доля таких ценных бумаг в портфеле инвестора вырастет до 15 процентов от общей стоимости активов. В ноябре порог был снижен до 10 процентов, а с начала текущего года инвесторам запрещены любых сделки такого рода.

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Мария Грушко
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