ЦБ продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран

ЦБ продлил запрет на продажу иностранных акций неквалифицированным инвесторам на полгода

Банк России продлевает ограничение продажи ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам еще на полгода. Запрет будет действовать до 1 октября 2023 года — до вступления в силу постоянного запрета на подобные операции, сообщает регулятор.

При этом неквалифицированные инвесторы по-прежнему не ограничены в приобретении ценных бумаг дружественных стран. Речь идет о сделках с бумагами, которые не учитываются через инфраструктуру иностранных государств, которые Россия считает недружественными. Кроме того, инвесторам с недостаточным опытом на рынке доступны ценные бумаги, эмитенты которых ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

В то же время ограничения не касаются квалифицированных инвесторов — инвесторов с особым статусом участника рынка, имеющим соответствующие знания, опыт и финансовые возможности для торговли ценными бумагами. Центробанк подчеркивает, что инвесторам этой категории доступны иностранные ценные бумаги любых эмитентов, как дружественных, так и недружественных. В список также входят ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств, а также поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.

Запрет в отношении неквалифицированных инвесторов вступил в силу 1 октября 2022 года. Изначально ЦБ установил, что брокеры не имеют права исполнять поручения таких клиентов на совершение сделок с ценными бумагами «недружественных» эмитентов при условии, что в результате доля таких ценных бумаг в портфеле инвестора вырастет до 15 процентов от общей стоимости активов. В ноябре порог был снижен до 10 процентов, а с начала текущего года инвесторам запрещены любых сделки такого рода.