Россиян ограничили в покупке ценных бумаг «недружественных» стран

ЦБ ограничил россиян в покупке ценных бумаг «недружественных» стран

Центробанк с 1 октября запретил россиянам покупать ценные бумаги эмитентов из «недружественных» стран в случае, если сделка существенно увеличит их долю в портфеле инвестора, следует из сообщения на сайте регулятора.

Брокеры теперь не имеют права исполнять поручения клиентов из числа неквалифицированных инвесторов на совершение соответствующих сделок при условии, что в их результате доля ценных бумаг «недружественных» эмитентов в портфеле инвестора вырастет до 15 процентов от общей стоимости активов.

Нынешняя мера является промежуточной и временной. С ноября порог ограничений будет снижен до 10 процентов от всего портфеля, а с начала 2023 года россиянам из числа неквалифицированных инвесторов запретят проводить любые сделки, направленные на увеличение позиции по ценным бумагам эмитентов из «недружественных» стран.

Регулятор объясняет такой подход заботой о вложениях неквалифицированных инвесторов. С марта в результате санкций Евросоюза и США, в том числе в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), более пяти миллионов россиян лишились доступа к заблокированным иностранным активам.

При этом иностранным держателям российских ценных бумаг в настоящее время запрещено продавать ценные бумаги российских эмитентов. Отчуждение доли в стратегических проектах топливно-энергетического комплекса возможно только с разрешения правительства.