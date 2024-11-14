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13:43, 14 ноября 2024Экономика

В России сохранят доступ к иностранным акциям только для квалифицированных инвесторов

Иностранные ценные бумаги с 1 января будут доступны в России только «квалам»
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны в России только для квалифицированных инвесторов («квалов»), следует из указания Центробанка, зарегистрированного Минюстом РФ. Документ опубликован на сайте регулятора.

Уточняется, что исключением станут бумаги из стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются только в инфраструктуре стран ЕАЭС. К таким акциям и другим инструментам оставят доступ и неквалифицированным инвесторам.

Помимо этого, отмечается, что только «квалы» смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.

В октябре 2022 года ЦБ ввел запрет на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран. Единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями была при этом СПБ Биржа, попавшая под санкции США в ноябре 2023-го. Как отмечал зампред Банка России Филипп Габуния, брокеры предупреждали о наличии рисков даже квалифицированных инвесторов, поэтому «те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали».

В начале текущего года сообщалось о планах ЦБ ужесточить требования к активам квалифицированных инвесторов. Госдума во вторник, 12 ноября, во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «О рынке ценных бумаг», добавившие новые требования для получения физическим лицом соответствующего статуса. В частности, как писал РБК, минимальная планка по годовому доходу для «квалов» будет плавающей в зависимости от критерия, с которым он будет скомбинирован, — наличие образования, ученой степени, подтвержденных экзаменом знаний.

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