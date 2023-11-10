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18:49, 10 ноября 2023Экономика

В ЦБ не увидели оснований для компенсаций клиентам СПБ Биржи

В ЦБ исключили госпомощь владельцам купленных на СПБ Бирже иностранных акций

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на СПБ бирже, были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому основания для компенсации государством их потерь из-за заморозки активов отсутствуют, заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния, слова которого приводит «Интерфакс».

«Обязательства биржи, которые возникают именно в связи с ее деятельностью, они обеспечены всеми соответствующими нормативными требованиями, и капитал имеется», — напомнил он, отметив при этом, что не ожидает выкупа площадкой заблокированного из-за санкций.

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) оставалась единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями. Под американские ограничения она попала 2 ноября. Габуния пояснил, что даже квалифицированных инвесторов брокеры предупреждали о наличии рисков, поэтому «те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали».

Как стало известно 10 ноября, СПБ Биржа планирует завершить расчеты по сделкам, зависшим из-за санкций США, в понедельник, 13 ноября. После того как биржа попала в SDN-лист, иностранные посредники приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение ценных бумаг и потребовали от биржи провести процедуру комплаенс, в связи с чем торги были остановлены.

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      Дмитрий Воронин
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