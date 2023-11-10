Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:18, 10 ноября 2023Экономика

В СПБ Бирже назвали дату проведения зависших расчетов по сделкам

Глава СПБ Биржи Сердюков: зависшие расчеты по сделкам будут завершены 13 ноября

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

СПБ Биржа планирует завершить расчеты по сделкам, зависшим из-за санкций США, в понедельник, 13 ноября. Об этом заявил в Telegram-канале торговой площадки ее глава Евгений Сердюков.

После того как биржа попала в SDN-лист, иностранные посредники приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение ценных бумаг и потребовали от биржи провести процедуру комплаенс, объяснил он. В связи с этим торги были остановлены, сейчас доступны только расчеты по сделкам, которые были заключены до введения санкций.

Накануне, 9 ноября, площадка получила информацию от иностранных посредников, чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка. Тогда же биржа запустила торги. «В то же время у нас накопилась очередь из нескольких нерассчитанных дней. Из-за этого алгоритмы работают медленнее, а нам приходится прибегать к нестандартным процедурам. По нашим расчетам, поставка завершится в понедельник», — подчеркнул гендиректор компании.

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) оставалась единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями. Под американские санкции площадка попала 2 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      «Искупают вину кровью»: в Кремле высказались об амнистии преступника, получившего 17 лет за убийство студентки

      В России появилось «третье иное измерение»

      В 2024 году Disney покажет приквел «Короля льва» про Муфасу

      Подравшейся с бойцом ОМОН россиянке избрали меру пресечения

      В ЦБ пообещали делить поровну полученное при обмене заблокированными активами

      В США посоветовали военным Украины сместить Зеленского

      Литва передала Украине партию антидронов и генераторов

      Экс-игрок сборной России сравнил популярность футбола и хоккея в стране

      Москвичей призвали не приманивать жирующих кабанов овощами

      Ереван оценил уровень согласования мира с Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости