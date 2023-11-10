В СПБ Бирже назвали дату проведения зависших расчетов по сделкам

Глава СПБ Биржи Сердюков: зависшие расчеты по сделкам будут завершены 13 ноября

СПБ Биржа планирует завершить расчеты по сделкам, зависшим из-за санкций США, в понедельник, 13 ноября. Об этом заявил в Telegram-канале торговой площадки ее глава Евгений Сердюков.

После того как биржа попала в SDN-лист, иностранные посредники приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение ценных бумаг и потребовали от биржи провести процедуру комплаенс, объяснил он. В связи с этим торги были остановлены, сейчас доступны только расчеты по сделкам, которые были заключены до введения санкций.

Накануне, 9 ноября, площадка получила информацию от иностранных посредников, чтобы провести поставку и расчеты между участниками рынка. Тогда же биржа запустила торги. «В то же время у нас накопилась очередь из нескольких нерассчитанных дней. Из-за этого алгоритмы работают медленнее, а нам приходится прибегать к нестандартным процедурам. По нашим расчетам, поставка завершится в понедельник», — подчеркнул гендиректор компании.

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) оставалась единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями. Под американские санкции площадка попала 2 ноября.

