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19:24, 2 ноября 2023Экономика

СПБ Биржа отреагировала на введение санкций

СПБ Биржа: санкции США не затронут активы клиентов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Введенные в отношении Санкт-Петербургской биржи (СПБ Биржа) санкции США не затронут активы клиентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.

На фоне приостановки торгов акциями и резкого снижения стоимости своих ценных бумаг СПБ Биржа пообещала в ближайшее время опубликовать информацию о дальнейших действиях.

Биржа, являющаяся единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, в числе других отечественных и иностранных организаций попала 2 ноября под ограничения Минфина США. В материалах американского ведомства также говорится о продлении до 31 января 2024 года возможности совершения ряда отдельных операций с СПБ Биржей, необходимой для постепенного прекращения работы с ней.

На фоне публикации соответствующих материалов сначала появилась информация об остановке торгов зарубежными ценными бумагами, после чего на сайте СПБ Биржи заявили о том, что решение о приостановке с 18:00 по московскому времени распространяется на все акции.

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      Дмитрий Воронин
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