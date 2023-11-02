На СПБ Бирже остановили торги иностранными акциями

Попавшая под санкции США СПБ Биржа приостановила торги иностранными акциями

Попавшая под блокирующие санкции США Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) приостановила торги иностранными акциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

СПБ Биржа, являющаяся единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями, в числе других отечественных и иностранных организаций попала 2 ноября под ограничения США. Ее акции начали падать сразу после размещения на сайте американского Минфина соответствующей информации. На момент написания материала снижение составляет чуть менее 20 процентов.

В материалах американского ведомства также говорится о продлении до 31 января 2024 года возможности совершения ряда отдельных операций с СПБ Биржей. Для этого Минфин выпустил соответствующую генеральную лицензию. В ней говорится, что разрешение необходимо для постепенного прекращения работы с биржей.

Под новые ограничения в общей сложности попали более 190 компаний и 37 физических лиц, в том числе заместители главы Минпромторга России Алексей Беспрозванных и Виктор Евтухов.