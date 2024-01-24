В России собрались ужесточить требования к активам квалифицированных инвесторов

ЦБ предложил резко увеличить требования к активам квалифицированных инвесторов

Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 1 января 2025 года будет повышен вдвое с нынешних шести миллионов рублей, а к 1 января 2026 года достигнет 24 миллионов, следует из проекта указания Банка России, опубликованного на сайте регулятора.

В пояснительной записке к документу необходимость изменений, которые собрались ввести в ЦБ, объясняется стремлением добиться соответствия с накопленной инфляцией размера имущественных требований к инвесторам-квалам, не менявшегося с 2015 года, а также к тому, чтобы не допускать «формального признания физических лиц квалифицированными инвесторами, не учитывающего действительного понимания ими структуры сложных финансовых продуктов и рисков, связанных с инвестиционной деятельностью».

В настоящее время, чтобы стать квалифицированным инвестором и получить доступ к работе с продвинутыми финансовыми инструментами, помимо владения активами на указанную сумму можно подтвердить работу в течение двух лет за последние пять лет в компании, у которой есть соответствующий статус, в течение четырех кварталов совершать ежемесячно хотя бы одну сделку и не менее 10 сделок в квартал, или же иметь высшее экономическое образование аккредитованного вуза. Достаточно соответствовать хотя бы одному из этих требований.

В октябре 2022 года ЦБ ввел запрет на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран. Единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями была при этом СПБ Биржа, попавшая под санкции США в ноябре 2023 года. Как отмечал зампред Банка России Филипп Габуния, брокеры предупреждали о наличии рисков даже квалифицированных инвесторов, поэтому «те, кто продолжал в это играть, этот риск, с нашей точки зрения, осознавали».