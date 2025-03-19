В России назвали сроки запуска торгов криптовалютой с участием особых людей

Чебесков: Торги криптовалютой запустят в РФ не раньше чем через полгода

Экспериментальный правовой режим (ЭПР), позволяющий «суперквалифицированным» инвесторам использовать криптовалюту для торговли, будет запущен в России не раньше чем через полгода, заявил замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил замминистра, названный срок является минимальным для согласования всех необходимых нюансов и деталей в рамках ЭПР. В частности, категорию «суперквалов» еще только предстоит закрепить в законодательстве

На прошлой неделе Банк России сообщил о направлении правительству предложений о том что покупать и продавать криптовалюты в стране смогут только «особо квалифицированные» инвесторы. Как ожидается, люди смогут получить такой статус, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или же их годовой доход составил более 50 миллионов. Допустить до эксперимента предлагается также компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству.

Для последних текущий имущественный ценз составляет в РФ 12 миллионов рублей, а с 2026 года поднимется до 24 миллионов. Планируется, что «квалы» смогут вне экспериментального режима вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но доходностью привязаны к ее стоимости.