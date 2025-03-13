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13:44, 13 марта 2025Экономика

Россиянам рассказали о суперквалифицированных инвесторах

Чистюхин: Имеющих право торговать криптовалютой «суперквалов» закрепят в законе
Дмитрий Воронин
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Категория суперквалифицированных инвесторов (Банк России ранее назвал их особо квалифицированными), имеющих возможность инвестировать в криптоактивы, пока не закреплена законодательно, необходимые шаги предстоит осуществить при наличии согласия правительства РФ. Соответствующий комментарий первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина приводит ТАСС.

Как напомнил представитель регулятора, в послании Центробанка кабмину указаны критерии таких инвесторов и в случае получения указанного одобрения «нужно будет внести изменения в законодательство об этом».

Накануне, 12 марта, стали известны подробности о новом экспериментальном режиме для сделок с криптовалютами, предложения по поводу которого были направлены правительству. Согласно представленным данным, режим будет действовать три года, а покупать и продавать криптовалюту, как и указывали ранее в Минфине, сможет только особая категория участников рынка, инвестиции которых в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или же годовой доход которых составил более 50 миллионов.

При этом планируется, что все квалифицированные инвесторы, текущий имущественный ценз для которых составляет в РФ 12 миллионов рублей, а с 2026 года поднимется до 24 миллионов, смогут вне экспериментального режима вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но доходностью привязаны к ее стоимости.

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