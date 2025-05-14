Путин: Извинений от иностранных компаний для возвращения в Россию недостаточно

Крупный иностранный бизнес хочет вернуться в Россию и выходит с этими просьбами на президента страны Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал в рамках XX съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

При этом он подчеркнул, что на такое возвращение надо смотреть с прагматической точки зрения, в том числе оценивать, как компания вела себя в прошлые годы.

Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть Владимир Путин президент России

Путин не указал, какие компании хотят вернуться. Российские СМИ неоднократно приводили ряд известных брендов, которые якобы ищут пути возобновить присутствие в России, однако часть из них уже опровергла такую активность, а другие уточнили, что рассматривают возможность только при отмене санкций.

Извинений для возвращения недостаточно, подчеркнул Путин

Президент предложил по-человечески относиться к тем, кто вынужденно ушел после введения санкций, но сам по себе не хотел покидать российский рынок.

С аналогичным призывом выступил и глава «Деловой России» Алексей Репик. Он рекомендовал разделять отношение к зарубежным компаниям, которые хотят вернуться в страну.

Например, можно позволить возвращение тем компаниям, которые ушли с уважением к потребителям, например, в формате создания совместных с российскими партнерами предприятий.

Те компании, которые не выполнили гарантийных обязательств, должны по возвращении возместить ущерб потребителям или бюджету. Однако те, кто позволил себе выступать с антироссийской риторикой или кто финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ), должны принести публичные извинения, считает Репик.

Путин в ответ предложил исходить надо из национальных интересов и принимать решения прагматично.

Надо посмотреть, кто как себя ведет. [Извинений] точно недостаточно Владимир Путин президент России

В марте президент России поручил правительству проработать механизм, по которому ушедшие из страны после февраля 2022 года иностранные компании могли бы вернуться на российский рынок. По его словам, особых условий для возвращения на местный рынок западного бизнеса создаваться не будет. Он напомнил, что из страны никакие компании не выгонялись, но власти будут исходить из сложившейся на текущий момент ситуации.

Ушедшим из России компаниям могут запретить выкупать активы обратно

Бывшие иностранные владельцы активов на территории России, которые продали их с опционом на обратный выкуп в течение указанного в договоре срока, могут фактически лишиться такого права. Соответствующие поправки в закон «Об иностранных инвестициях в РФ» передал на одобрение в правительство комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Например, запрет на возврат будет наложен в том случае, если министерство, курирующее предприятие, решит, что оно имеет серьезное социально значимое влияние на экономику.

Также новый владелец актива может отказаться исполнять опцион, если штаб-квартира продавца находится в недружественном государстве или если активы проданы с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2025-го.

Как сообщало издание РБК, российские власти намерены обсудить предварительные условия возврата иностранных компаний, ушедших из России с 2022 года. В частности, прорабатывается предварительный список требований, которым должна будет соответствовать желающая вернуться компания. Среди них значатся определенная локализация производства, обеспечение трансфера технологий и размещение в России максимально возможной цепочки элементов.

В России ответили на недовольство западных компаний условиями возвращения в страну

В середине апреля Bloomberg писал о том, что требования российских властей к западным компаниям, которые могли бы захотеть вернуться, пока не устраивают бизнес. Как утверждает издание, все они не собираются предметно обсуждать работу на российском рынке до прекращения боевых действий на Украине и заключения мирного договора.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что запретил бы западным компаниям возвращение на российский рынок.

Я бы вообще им дорогу закрыл навсегда, чтобы никогда не появлялись, потому что они и в другой раз уйдут, как только Трамп прикажет или американцы прикажут. Зачем надеяться на чужого дядю? Николай Арефьев депутат Госдумы

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, обсуждаются ли на комитете по экономической политике какие-либо шаги по возвращению иностранных компаний или запретительные меры.

Разговоры о возвращении западных компаний возникли на фоне возобновления переговоров России и США с приходом на должность главы Белого дома Дональда Трампа. Тем не менее месяц назад глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что регулятор не видит никакой конкретики и не получал соответствующих запросов.