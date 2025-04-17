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16:20, 17 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на недовольство западных компаний условиями возвращения в страну

Депутат Арефьев: Иностранным компаниям нужно закрыть дорогу в Россию
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)
Николай Арефьев

Николай Арефьев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что запретил бы западным компаниям возвращение на российский рынок. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о том, что бренды недовольны условиями возвращения в страну.

«Я бы вообще им дорогу закрыл навсегда, чтобы никогда не появлялись, потому что они и в другой раз уйдут, как только Трамп прикажет или американцы прикажут. Зачем надеяться на чужого дядю? (...) А мы сейчас опять иностранцев впустим, опять закупим Boeing, бросим свои самолеты, мы уже все это проходили. Поэтому я не в восторге от того, что они возвращаются, не надо их впускать вообще. Мы обходимся два года без них», — сказал Арефьев.

Он добавил, что не знает о западных компаниях, которые начали бы возвращение на российский рынок.

«Пока только на уровне разговоров», — заметил депутат.

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, обсуждаются ли на комитете по экономической политике какие-либо шаги по возвращению иностранных компаний или запретительные меры.

Ранее Bloomberg писал о том, что требования российских властей к западным компаниям, которые могли бы захотеть вернуться, пока не устраивают бизнес. Как утверждает издание, все они не собираются предметно обсуждать работу на российском рынке до прекращения боевых действий на Украине и заключения мирного договора.

Другие юристы, банкиры и аналитики, опрошенные агентством, подтвердили рост интереса, а один из собеседников сказал, что его клиенты планируют сценарий. Однако конкретных инициатив нет, и речь по-прежнему идет о гипотетических возможностях.

Накануне агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило о том, что Россия попросила разрешения у США купить самолеты Boeing, используя деньги из замороженных активов, но после достижения прекращения огня на Украине.

Президент России Владимир Путин в марте поручил разработать законодательную базу для бизнеса, который желает зайти на российский рынок и инвестировать в страну.

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