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14:23, 16 апреля 2025Экономика

Россия попросила у США самолеты Boeing в обмен на активы

Bloomberg: Россия попросила США обменять самолеты Boeing на замороженные активы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jason Redmond / Reuters

Одним из предложений российской стороны в рамках идущих переговоров с США стала продажа гражданских самолетов Boeing в обмен на замороженные активы. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, сообщает Bloomberg.

По его словам, речь не идет об условии для перемирия на Украине, но это один из пунктов, на который рассчитывает Москва после прекращения боевых действий в рамках ослабления действующих западных санкций. При этом у российских переговорщиков есть понимание, что о самолетах не может быть и речи до тех пор, как продолжаются взаимные удары.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз в комментарии изданию исключил возможность каких-то экономических соглашений с Россией до прекращения огня. В общей сложности замороженные активы России в США оцениваются в пять миллиардов долларов, которых хватит на десятки лайнеров.

Boeing прекратил любое сотрудничество с Россией сразу после начала боевых действий на Украине. Речь идет как о продаже новых самолетов, так и о поставках любых деталей для уже переданных и техническом обслуживании.

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Тем не менее в настоящее время американская корпорация испытывает финансовые проблемы, а тарифная политика президента США Дональда Трампа может лишить ее крупнейших контрактов. Пекин приказал китайским авиакомпаниям остановить закупки Boeing, а крупнейший лоукостер Европы Ryanair не исключил перенос поставок 25 самолетов на неопределенный срок. Поэтому поставки в Россию могут заинтересовать корпорацию.

В 2022 году российские власти сделали ставку на импортозамещение иностранных гражданских лайнеров, однако по состоянию на апрель 2025 года начать поставки не удалось. Ни одна из разрабатываемых моделей еще не поднималась в воздух в той модификации, которую планируется поставлять в авиакомпании, а планы по производству советского лайнера Ту-214 сорваны из-за нехватки инженеров.

Очередная корректировка программы развития гражданской авиации намечена на конец года, к тому моменту правительство ожидает большей определенности по поводу сертификации самолетов.

Вот это да!
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