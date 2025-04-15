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17:00, 15 апреля 2025Экономика

Крупнейший лоукостер Европы задумался о переносе поставок самолетов Boeing

Глава Ryanair О'Лири не исключил перенос поставок самолетов Boeing из-за Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Если на самолеты американской корпорации Boeing введут пошлины, то Ryanair, крупнейший лоукостер Европы, может перенести их поставку на неопределенный срок. Об этом в комментарии Financial Times предупредил глава компании Майкл О'Лири.

По его словам, в таком случае перевозчику останется только надеяться на то, что здравый смысл победит. В соответствии с планами, поставки должны начаться в августе этого года.

Ryanair разместила заказ на закупку у Boeing 25 самолетов. Однако решение президента США Дональда Трампа объявить торговую войну всему миру, в том числе Евросоюзу, заставило Брюссель принять ответные меры.

Вашингтон хочет ввести импортные пошлины в размере 20 процентов на европейские товары, однако Трамп на 90 дней отсрочил их применение для переговоров. Евросоюз также отложил вступление своих пошлин в силу, однако позиции сторон пока далеки от заключения соглашения. Если договориться не удастся, то торговая война может затронуть и самолеты.

Ранее Bloomberg выяснило, что китайское руководство приказало национальным перевозчикам отказаться от закупок лайнеров Boeing и любого авиационного оборудования компании. Пекин ввел пошлины на американские товары в размере 125 процентов, зеркально отреагировав на атаку США. Дальнейшее повышение в Китае назвали бессмысленным, потому что даже при таком уровне тарифов рыночные поставки продукции американских производителей невозможны.

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