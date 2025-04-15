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12:48, 15 апреля 2025Экономика

Китай ударил по одной из крупнейших корпораций США

Bloomberg: Китай решил отказаться от покупки американских самолетов Boeing
Кирилл Луцюк

Фото: Jennifer Buchanan / Pool / Reuters

Одним из очередных результатов торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом, стал отказ Китая покупать самолеты корпорации Boeing. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Пекин приказал авиакомпаниям КНР не только отказаться от самолетов этого производителя, но и прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний. В связи с этим издание напомнило, что Китай ввел ответные 125-процентные пошлины на американские товары. В результате стоимость самолетов и деталей, произведенных в США, поднялась бы до неприемлемых для китайских авиакомпаний уровней.

Демарши Пекина обернулись падением акций Boeing на 4,6 процента на премаркете. Bloomberg подчеркивает, что корпорация оказалась застигнута врасплох действиями китайских властей, тем более что, по прогнозам, Китай будет обеспечивать 20 процентов мирового спроса на самолеты в течение следующих 20 лет.

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Ранее сообщалось, что за два первых месяца этого года Boeing поставила 89 коммерческих самолетов. Ее основной конкурент, европейский Airbus, смог похвастаться показателем в 65 бортов, что оказалось редкой победой Boeing, так как последние десять лет Airbus регулярно побеждал в этом противостоянии.

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