Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:41, 11 марта 2025Экономика

Boeing одержал редкую победу в борьбе с Airbus

Bloomberg: Boeing опередил Airbus по поставкам самолетов
Кирилл Луцюк

Фото: Robert Sorbo / Reuters

За истекший период 2025 года компания Boeing поставила 89 коммерческих самолетов, в то время как ее основной конкурент, европейский Airbus — только 65. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно отметило, что в течение последнего десятилетия Airbus почти всегда одерживал победу в этом противостоянии. Кроме того, Boeing все еще восстанавливается после забастовки, которая остановила большую часть производства на несколько месяцев в 2024 году. Однако компания смогла сократить запасы уже готовых самолетов, которые накопились в начале этого десятилетия. В свою очередь, Airbus пообещала ускорить выпуск продукции.

Издание напоминает, что Boeing предстоит добиться решающего для компании оздоровления финансового положения после того, как она шесть лет подряд терпела убытки.

Материалы по теме:
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024
Пристегните ремни. Или какие развлечения на борту предлагают авиакомпании
Пристегните ремни.Или какие развлечения на борту предлагают авиакомпании
24 мая 2021

По итогам прошлого года Boeing поставила клиентам только 348 коммерческих самолетов. Это оказалось худшим результатом с 2005 года, если не учитывать период пандемии коронавируса. При этом Airbus заявил о 766 поставленных самолетах, что было охарактеризовано как лучший результат с 2019 года. На тот момент разрыв между двумя авиапроизводителями вышел на рекордные по историческим меркам уровни.

В середине сентября стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до «мусорного» уровня.

    Обсудить
    Последние новости

    «Приближаются к цели». США ведут переговоры с Украиной на фоне массированной атаки на Россию. Что об этом известно?

    Армения захотела статус наблюдателя в БРИКС

    Небензя рассказал о бегущих из Курской области солдат ВСУ

    Россия обвинила ЕС в препятствиях диалогу с США по Украине

    Boeing одержал редкую победу в борьбе с Airbus

    В российском регионе осудят троих мужчин за помощь террористической организации

    Телеведущая Аврора раскрыла причину отказа от ботокса

    Крымский мост перекрыли для автомобилей

    Обнаружена польза популярной приправы в борьбе со старением мозга

    Бывший мэр российского города сознался во взятке капитану ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше