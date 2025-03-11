Boeing одержал редкую победу в борьбе с Airbus

Bloomberg: Boeing опередил Airbus по поставкам самолетов

За истекший период 2025 года компания Boeing поставила 89 коммерческих самолетов, в то время как ее основной конкурент, европейский Airbus — только 65. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно отметило, что в течение последнего десятилетия Airbus почти всегда одерживал победу в этом противостоянии. Кроме того, Boeing все еще восстанавливается после забастовки, которая остановила большую часть производства на несколько месяцев в 2024 году. Однако компания смогла сократить запасы уже готовых самолетов, которые накопились в начале этого десятилетия. В свою очередь, Airbus пообещала ускорить выпуск продукции.

Издание напоминает, что Boeing предстоит добиться решающего для компании оздоровления финансового положения после того, как она шесть лет подряд терпела убытки.

По итогам прошлого года Boeing поставила клиентам только 348 коммерческих самолетов. Это оказалось худшим результатом с 2005 года, если не учитывать период пандемии коронавируса. При этом Airbus заявил о 766 поставленных самолетах, что было охарактеризовано как лучший результат с 2019 года. На тот момент разрыв между двумя авиапроизводителями вышел на рекордные по историческим меркам уровни.

В середине сентября стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's может снизить кредитный рейтинг Boeing до «мусорного» уровня.