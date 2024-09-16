Boeing предрекли «мусорный» рейтинг из-за забастовки рабочих

Moody's задумалось о возможном снижении кредитного рейтинга Boeing до мусорного

Международное рейтинговое агентство Moody's задумалось о возможном снижении кредитного рейтинга американской компании Boeing. Причиной, по которой производителю самолетов предрекают «мусорный» рейтинг, — забастовки рабочих, сообщает «Интерфакс».

Сейчас рейтинг Boeing находится на низшей ступени инвестиционной категории, «Baa3», и агентство не исключает возможность его дальнейшего снижения. Эксперты опасаются, что массовая забастовка работников компании может нарушить восстановление бизнеса в сегменте гражданских самолетов и негативно отразиться на ее денежном потоке.

В свою очередь, рейтинговое агентство Fitch отмечает ограниченную устойчивость кредитного рейтинга Boeing к забастовке. Как и эксперты S&P Global, аналитики агентства также держат рейтинг Boeing на низшей ступени инвестиционной категории.

По данным Bloomberg, Boeing рискует столкнуться с «разрушительной» забастовкой 33 тысяч сотрудников. Членов профсоюза возмутило предварительное соглашение, о котором его руководство смогло договориться с представителями Boeing. В нем речь шла о гарантированном повышении заработной платы на 25 процентов. Члены IAM не настроены на компромиссы. Они ратуют за повышение заработной платы почти на 40 процентов, а также пенсий и ежегодной премии.

Конфликт разгорелся спустя несколько недель после того, как Boeing возглавил Келли Ортберг. Он должен решить многочисленные проблемы производителя. В их числе — инцидент с дверью почти нового самолета 737 MAX, которая в январе этого года отвалилась в процессе полета. Лайнер выпустил именно тот завод, где ожидается забастовка.