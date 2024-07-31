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18:06, 31 июля 2024Экономика

У Boeing сменился генеральный директор

РБК: новым гендиректором Boeing стал Келли Ортберг

Фото: Edgar Su / Reuters

Новым генеральным директором компании Boeing выбрали Келли Ортберга. Об этом сообщило РБК.

До этого он возглавлял компанию — производителя авионики Rockwell Collins, которая входит в оборонный концерн RTX Corp. Предыдущий глава Boeing Дэвид Кэлхун ушел в отставку в начале весны после инцидентов с лайнерами.

До этого американская авиастроительная компания Boeing признала вину в преступном сговоре и мошенничестве. Соответствующие документы уже поданы в министерство юстиции США. Компания обязалась выплатить штрафы в размере 243,6 миллиона долларов. Кроме того, она вложит около 455 миллионов в улучшение программ соблюдения нормативов безопасности.

В 2021 году Boeing согласилась с обвинениями, согласно которым она вошла в сговор с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно технических проблем лайнеров.

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