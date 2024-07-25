Boeing признала вину в мошенничестве и согласилась выплатить многомиллионный штраф

Компания Boeing признала вину в мошенничестве и выплатит $243,6 млн штрафа

Американская авиастроительная компания Boeing согласилась признать вину в преступном сговоре и мошенничестве. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что корпорация уже подала соответствующие документы в министерство юстиции США. В соглашении о признании вины отмечено, что компания будет работать с регулирующими органами по расследованию крушений двух самолетов Boeing 737 MAX.

Компания также взяла на себя обязательство по выплате штрафа в размере 243,6 миллиона долларов в рамках соглашения. Также Boeing инвестирует как минимум 455 миллионов в улучшение программ соблюдения нормативов безопасности в ближайшие три года.

Ранее механик субподрядчика корпорации Boeing пожаловался на низкое качество сборки носовой части самолетов. Он подал соответствующую жалобу и был уволен через несколько месяцев.