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15:28, 28 июня 2024Путешествия

Механик Boeing пожаловался на плохое качество сборки самолетов и был уволен

CNN: механик Boeing пожаловался на качество сборки носовой части самолетов

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Механик субподрядчика компании Boeing пожаловался на плохое качество сборки носовой части самолетов и был уволен. Об этом сообщает CNN.

По словам специалиста, речь идет о самолетах Boeing 787 Dreamliner. Он заявлял, что части лайнеров были собраны небезопасным образом, что потенциально может привести к «разрушительным последствиям». Механик объяснил, что был свидетелем неверно просверленных в носовых герметических перегородках отверстий в трех самолетах 787. Спустя несколько месяцев после подачи жалобы его уволили.

В январе у лайнера Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа и дверь аварийного выхода. Это повлекло масштабные проверки самолетов производителя, в ходе которых нашли незатянутые болты. На фоне экспертиз производство лайнеров резко сократилось.

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      Марк Успенский
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