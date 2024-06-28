Механик Boeing пожаловался на плохое качество сборки самолетов и был уволен

CNN: механик Boeing пожаловался на качество сборки носовой части самолетов

Механик субподрядчика компании Boeing пожаловался на плохое качество сборки носовой части самолетов и был уволен. Об этом сообщает CNN.

По словам специалиста, речь идет о самолетах Boeing 787 Dreamliner. Он заявлял, что части лайнеров были собраны небезопасным образом, что потенциально может привести к «разрушительным последствиям». Механик объяснил, что был свидетелем неверно просверленных в носовых герметических перегородках отверстий в трех самолетах 787. Спустя несколько месяцев после подачи жалобы его уволили.

В январе у лайнера Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа и дверь аварийного выхода. Это повлекло масштабные проверки самолетов производителя, в ходе которых нашли незатянутые болты. На фоне экспертиз производство лайнеров резко сократилось.

