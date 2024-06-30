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05:57, 1 июля 2024Экономика

В Boeing столкнулись с обвинениями в преступном мошенничестве

Минюст США выдвинет против Boeing обвинения в преступном мошенничестве

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Минюст США выдвинет против корпорации Boeing обвинения в преступном мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. По его словам, обвинение против корпорации будет включать один пункт — обман правительства США относительно мер по обеспечению безопасности самолетов.

В ведомстве считают, что компания нарушила соглашение от 2021 года, которое защищало ее от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчетности. Речь идет про расследования авиакатастроф самолетов Boeing в 2018-2019 годах.

В 2021-м корпорация после иска Минюста США согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов, из которых родственниках жертв было направлено 500 миллионов долларов. Тогда в Boeing согласились с обвинениями в сговоре с целью введения регуляторных органов в заблуждение относительно технических проблем лайнеров.

В 2018 году в Эфиопии разбился Boeing 737 Max, в 2019-м — в Индонезии. В общей сложности жертвами двух аварий стали около тысячи человек. Компания признала, что в обоих случаях имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности.

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      Марина Совина
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