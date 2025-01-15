Boeing рекордно проиграл Airbus по поставкам

Boeing в 2024 году в два раза отстал по поставкам новых самолетов от Airbus

По итогам 2024 года Boeing поставил клиентам только 348 коммерческих самолетов, что, если не учитывать период пандемии COVID-19, стало худшим результатом с 2005 года. Об этом со ссылкой на отчет авиапроизводителя пишет «Коммерсантъ».

При этом ранее главный конкурент американской компании — европейский Airbus — отчитался о поставках 766 самолетов, что стало лучшим результатом с 2019 года. Таким образом, разрыв между производителями достиг рекордного в истории уровня.

Ранее компании шли вровень, но в 2023 году отставание Boeing составило 207 единиц, а в прошлом — 418. При этом объемы заказов на ближайшие годы говорят о том, что такой разрыв становится долгосрочной реальностью. Портфель заказов Airbus составляет 826 лайнеров, а у Boeing — всего 377, так как клиенты отказываются от договоренностей.

Плохие показатели для американской компании были ожидаемыми. Вслед за инцидентом с отвалившейся заглушкой люка Boeing 737 MAX 9 последовали многочисленные проверки регуляторов, что в совокупности привело к смене руководства.

В августе Дэвида Калхуна на посту генерального директора сменил Келли Ортберг, но ему первым делом пришлось решать проблемы с массовой забастовкой, первой с 2008 года.

Стачка, в которой приняли участие 33 тысячи работников, продлилась восемь недель. Она парализовала выпуск самого продаваемого самолета компании 737 MAX и обошлась Boeing в несколько миллиардов долларов. Финансовые итоги компания подведет через две недели.

