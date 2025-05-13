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16:24, 13 мая 2025Экономика

Путин рассказал о просьбах иностранного бизнеса о возвращении

Путин рассказал о выходящих на него с просьбой вернуться иностранных компаниях
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Handout via Reuters

Крупный иностранный бизнес хочет вернуться в Россию и выходит с этими просьбами на президента страны Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал в рамках XX съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия», передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что на такое возвращение надо смотреть с прагматической точки зрения, в том числе оценивать, как конкретная компания вела себя в прошлые годы. «Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть», — описал он желательную политику государства.

Впрочем, президент предложил по-человечески относиться к тем, кто вынужденно ушел после введения санкций, но сам по себе не хотел покидать российский рынок.

Путин не указал, какие компании хотят вернуться. Российские СМИ неоднократно приводили ряд известных брендов, которые якобы ищут пути возобновить присутствие в России, однако часть из них уже опровергла такую активность, а другие уточнили, что рассматривают возможность только при отмене санкций.

Разговоры о возвращении западных компаний возникли на фоне возобновления переговоров России и США с приходом на должность главы Белого дома Дональда Трампа. Тем не менее месяц назад глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала, что регулятор не видит никакой конкретики и не получал соответствующих запросов.

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