Российские власти захотели обсудить условия возвращения иностранных компаний

РБК: Власти намерены обсудить условия возврата иностранных компаний

Российские власти намерены обсудить предварительные условия возврата иностранных компаний, ушедших из России с 2022 года. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.

В частности, прорабатывается предварительный список требований, которым должна будет соответствовать желающая вернуться компания. Среди них значатся определенная локализация производства, обеспечение трансфера технологий и размещение в России максимально возможной цепочки элементов.

Источники отмечают, что отечественному бизнесу предложат оценить последствия и риски, связанные с возвращением той или иной компании. При этом неизвестно, какие из требований останутся в итоговом документе после обсуждений и согласований, подчеркивает РБК.

Ранее сообщалось, что западные компании, ранее свернувшие маркетинговую активность в РФ, захотели вернуться на российские телеканалы и начали уточнять актуальные условия размещения у Национального рекламного альянса