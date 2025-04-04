Западные компании захотели вернуться на российские телеканалы

«Ведомости»: Западные компании захотели вернуться на телеканалы РФ

Западные компании, ранее свернувшие маркетинговую активность в РФ, захотели вернуться на российские телеканалы и начали уточнять актуальные условия размещения у Национального рекламного альянса (НРА). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в рекламных компаниях.

«Ряд зарубежных компаний, ранее приостановивших маркетинговую деятельность в России, действительно интересуется ценами и условиями размещений», — заявил изданию представитель НРА.

Отмечается, что запросы о возвращении на российский рынок в данный момент являются предварительными.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании уже потеряли около 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли после ухода с рынка РФ.