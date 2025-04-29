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08:56, 29 апреля 2025Экономика

В России начали искать способ нарушить договоры с ушедшими компаниями

«Известия»: Ушедшим из России компаниям могут запретить выкупать активы обратно
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бывшие иностранные владельцы активов на территории России, которые продали их с опционом на обратный выкуп в течение указанного в договоре срока, могут фактически лишиться такого права. Соответствующие поправки в закон «Об иностранных инвестициях в РФ» передал на одобрение в правительство комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, пишут «Известия».

Нарушение соглашения, в рамках которого российский покупатель получал существенную скидку (иногда полную стоимость актива) в обмен на обязательную продажу в будущем, станет возможным в нескольких случаях. Предложенные депутатами формулировки таковы, что под них попадут почти все ушедшие компании.

Например, запрет на возврат будет наложен в том случае, если министерство, курирующее предприятие, решит, что оно имеет серьезное социально значимое влияние на экономику

Также новый владелец актива может отказаться исполнять опцион, если штаб-квартира продавца находится в недружественном государстве или если активы проданы с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2025-го.

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Но даже если иностранная компания не попадает под эти пункты, то российский собственник может указать, что с момента заключения опциона прошло два года и более, а в это время он исполнял и исполняет свои обязательства перед работниками и кредиторами.

Таким образом, чтобы вернуть свой актив бывший владелец должен быть не из недружественной страны и продать собственность после 1 марта 2025 года, а покупатель должен успеть за это время довести предприятие до кризиса. Кроме того, для сделки понадобится разрешить правительство.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что депутатский законопроект находится на рассмотрении. Позиция ведомства будет представлена в установленные сроки.

В мае 2023 года Денис Мантуров, на тот момент занимавший должность вице-премьера и главы Минпромторга, отмечал, что половина продавших свой бизнес в России компаний имеют опционы на возвращение в течение от трех до десяти лет. При этом некоторые компании, такие как Renault и McDonalds в обмен на право выкупа продавали активы за один рубль.

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что при желании все отрасли, где работали иностранные предприятия, можно назвать социально значимыми, а значит, вернуться не сможет никто. В свою очередь, адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин заметил, что представленный законопроект ломает всю логику заключенного контракта и нарушает саму суть опциональных договоренностей.

На фоне дискуссий о возможном снятии санкций США с России, что связано с предполагаемым завершением боевых действий на Украине, российские чиновники начали формулировать подходы по восстановлению отношений с западными компаниями. При этом пока что ни одна компания не подтвердила свое желание вернуться, а президент США Дональд Трамп, с которым связывают отмену ограничений, перешел к угрозам введения новых санкций.

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