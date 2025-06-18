Трампа назвали противником понижения потолка цен на российскую нефть

Politico: Трамп выступает против понижения потолка цен на российскую нефть

Брюссель вряд ли сможет понизить потолок цен на российскую нефть, так как против такой инициативы выступает президент США Дональд Трамп. Противником меры главу государства назвала газета Politico.

Мнение Евросоюза по вопросу потолка цен «не имеет большого значения», поскольку без одобрения Вашингтона план реализовать не удастся — не выйдет даже заставить всех членов (в том числе критикующих новые ограничения Венгрию и Словакию) объединения проголосовать за ужесточение санкций.

«Комиссия уже прямо заявила, что это должно быть решение G7, но Белый дом уже отверг идею снижения потолка цен», — пояснила эксперт по санкциям в Международном институте стратегических исследований Мария Шагина.

Энергетические компании также обеспокоены последствиями плана, которые могут привести к судебным искам со стороны российских экспортеров энергоносителей, если они откажутся от обязательств продолжать закупать топливо в стране.

«С одной стороны, у вас есть запрет, поэтому вы не можете импортировать газ. С другой стороны, у вас есть юридически закрепленное обязательство по контракту», — добавила Катя Яфимава из Программы газовых исследований Оксфордского института энергетических исследований.

Поддержка со стороны США необходима в том числе для обеспечения соблюдения существующих правил, как борьбу с российским «теневым флотом», транспортирующим нефть и газ в обход санкций.

«Это не санкции, связанные с конфликтом на Украине. Это запрет, который мы вводим, потому что Россия использует энергию как оружие против нас, потому что Россия шантажирует государства-члены ЕС, и поэтому они не являются торговым партнером, которому можно доверять», — заявил глава энергетического блока ЕС Дэн Йоргенсен.

Ранее на встрече министров энергетики стран ЕС представители венгерской и словацкой делегаций заблокировали план ЕК по отказу от российских энергоресурсов. Как заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) Венгрии Петер Сийярто, речь шла о предложении полностью отказаться от поставок нефти, газа и ядерного топлива из России. В Европе намерены обойти вето двух стран, используя поддержку «усиленного большинства» стран и большинства Европарламента (как минимум 15 из 27 стран-членов Евросоюза, которые представляют как минимум 65 процентов населения блока).