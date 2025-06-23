Каллас назвала сроки принятия 18-го пакета санкций против России

Каллас: К концу недели ЕС надеется принять 18-й пакет антироссийских санкций

Европейский союз собирается уже к концу недели принять 18-й пакет санкций против России. Об этом заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас. Ее процитировал ТАСС.

Она не увидела ничего нового в том, что этот пакет был заблокирован Венгрией и выразила уверенность в том, что после саммита ЕС 26-27 июня новая порция рестрикций окажется принята. Она также уточнила, что в Брюсселе пока рассматривают вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть, несмотря на то, что стоимость углеводородов пошла вверх из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

При этом она признала, что из-за риска перекрытия иранскими властями Ормузского пролива многие опасаются, что возникнут проблемы с поставками.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России. По его словам, они не позволят, чтобы их вынуждали платить за безграничную поддержку Украины.

До этого появилась информация, что ЕС отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Причиной стало обострение ситуации на Ближнем Востоке.