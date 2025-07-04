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11:08, 4 июля 2025Путешествия

Названа дата запуска прямых рейсов между Россией и Саудовской Аравией

Росавиация: Flynas начнет летать из России в Саудовскую Аравию 1 августа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Авиакомпания Flynas начнет летать из России в Саудовскую Аравию 1 августа. Дату запуска прямого авиасообщения назвали в Росавиации.

Уточняется, что ведомство выдало иностранному перевозчику разрешение на полеты. Рейсы будут выполняться по маршруту Эр-РиядМосква (Внуково) четыре раза в неделю до 25 октября — именно тогда закончится текущая весенне-летняя навигация. В настоящее время регулярных рейсов между Россией и Саудовской Аравией нет.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр предупредила россиян о необходимости носить максимально закрытую одежду в Саудовской Аравии (СА). Котляр также напомнила, что сухой закон в СА действует повсеместно — употребление алкоголя там категорически запрещено.

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