Россиян предупредили о скрытых особенностях отдыха в Саудовской Аравии

Эксперт по туризму Котляр предупредила о необходимости закрытой одежды в СА

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр предупредила россиян о необходимости носить максимально закрытую одежду в Саудовской Аравии (СА). О других скрытых особенностях отдыха в этой мусульманской стране она рассказала в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

«Даже если кажется, что ты выглядишь скромно, в саудовской версии "скромно" — это еще на пару уровней выше. Не то что вам в лицо об этом скажут, но "раздражать" местных мужчин можно даже широкими брюками и аккуратной рубашкой», — предупредила эксперт.

Котляр также напомнила, что сухой закон в СА действует повсеместно — употребление алкоголя там категорически запрещено. Кроме того, она посоветовала все бронировать заранее и перепроверять по несколько раз.

Автор публикации добавила, что на паспортном контроле при въезде в СА туристы должны быть готовы показать бронь отеля и обратные билеты. «И улыбайтесь. Там это важно», — добавила она.

Котляр отметила, что туристическая электронная виза в СА оформляется легко и быстро. Прямых рейсов туда пока нет, но можно долететь через Дубай или Доху.

Ранее российский тревел-блогер назвал страны, в которых лучше всего относятся к российским туристам. В список вошли Саудовская Аравия и Таиланд.

