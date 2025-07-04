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11:04, 4 июля 2025Культура

76-летнюю звезду «Ширли-Мырли» признали угрозой нацбезопасности Украины

Народного артиста России Юрия Чернова признали угрозой нацбезопасности Украины
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советского и российского актера Юрия Чернова, известного по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Приключения Электроника» и «Иван Васильевич меняет профессию», внесли в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинских силовиков.

По информации источника, 76-летнего народного артиста России внесли в список из-за съемок в фильме режиссера Алексея Пиманова «Крым», посвященной возвращению полуострова в состав РФ.

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, включив в него Чернова Юрия Николаевича», — сообщает ведомство.

Ранее Чернов высказался о поведении покинувшего Россию юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

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