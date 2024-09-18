Звезда «Приключений Электроника» высказался о поведении Галкина

Народный артист Чернов назвал Галкина неблагодарным человеком

Звезда фильма «Приключения Электроника», народный артист России Юрий Чернов высказался о поведении покинувшего Россию юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Его цитирует aif.ru.

Он прокомментировал антироссийские заявления телеведущего. «Родина — для нормального человека понятие святое. А эти уехавшие... Видимо, это люди перекати-поле. Без корней», — сказал актер, предположив, что те, «кто уехал и сейчас обливает нас грязью», никогда не считали Россию своей Родиной, а просто зарабатывали в стране.

Чернов также отметил, что Галкин оказался «человеком неблагодарным».

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева прокомментировала поведение Максима Галкина.